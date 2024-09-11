Новичок «Спартака» Мангаш: «Я вырос красно-белым, это мои родные цвета»

Фланговый защитник Рикарду Мангаш, перешедший в московский «Спартак» из лиссабонской «Бенфики», высказался о своем отношении к цветам «народной команды».

«Это мои родные цвета. Я вырос красно-белым. За годы в «Бенфике» я привык играть именно в них», - приводятся слова футболиста на официальном сайте «Спартака».

Напомним, что Мангаш перешел в московский клуб из португальской «Витории Гимарайнш». Защитник заключил с «красно-белыми» двухлетнее трудовое соглашение.

После семи туров чемпионата России «Спартак» набрал 14 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.