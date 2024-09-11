Сёмин оценил работу Станковича в «Спартаке»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями относительно работы сербского специалиста Деяна Станковича в столичном «Спартаке».
«Болельщики «Спартака» могут с оптимизмом смотреть в будущее. Работа Станковича видна, «красно-белые» прибавили во многих моментах. Самое главное, что игроки выходят на поле с большим желанием победить», - передает слова российского тренера «РБ Спорт».
Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «красно-белых» минувшим летом. Под его руководством московская команда с 14 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Бан пользователя