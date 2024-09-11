Аршавин оценил шансы Соболева выйти в старте «Зенита» на игру с ЦСКА

«Соболев не выйдет в старте. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. У него потерян игровой тонус, он сам это понимает. Поэтому нужно набирать кондиции», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».