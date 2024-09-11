Аршавин оценил шансы Соболева выйти в старте «Зенита» на игру с ЦСКА

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался касательно шансов новичка «сине-бело-голубых» Александра Соболева сыграть против московского ЦСКА в рамках восьмого тура Премьер-лиги.
«Соболев не выйдет в старте. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. У него потерян игровой тонус, он сам это понимает. Поэтому нужно набирать кондиции», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч ЦСКА и «Зенита» состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 14 сентября. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени.
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