Григорян сделал прогноз на матч ЦСКА и «Зенита»

В центральном матче восьмого тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле примет петербургский «Зенит». Об этом матче высказал мнение известный тренер Александр Григорян.

«Зенит» на сегодняшний день как никогда силён. В ЦСКА виден почерк Николича. Обляков имеет огромное влияние на игру. Думаю, ЦСКА окажет серьёзное сопротивление, но игра будет за «Зенитом», - высказался Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» состоится в субботу, 14 сентября, на московском стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.