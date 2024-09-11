Шелия оценил переход Сафонова в «ПСЖ»

«Считаю, что это космос. Я рад за него. Парень был перспективным с тех пор, как начал играть. И, следовательно, чтобы развиваться, надо идти дальше и дальше, чтобы оценили его качества», - высказался Шелия в эфире телеканала «Матч ТВ».