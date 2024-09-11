Шелия оценил переход Сафонова в «ПСЖ»

Страж ворот грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о вратаре сборной России Матвее Сафонове, который минувшим летом перешел во французский «ПСЖ».
«Считаю, что это космос. Я рад за него. Парень был перспективным с тех пор, как начал играть. И, следовательно, чтобы развиваться, надо идти дальше и дальше, чтобы оценили его качества», - высказался Шелия в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Сафонов обошелся парижскому гранду в 20 миллионов евро. Голкипер подписал с чемпионом Франции долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет. Матвей пока не играл за «ПСЖ» в официальных матчах.
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