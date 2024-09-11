Мангаш: «Спартак» - самый большой шаг в моей карьере»

Защитник Рикарду Мангаш, перешедший в московский «Спартак», высказался относительно своего трансфера.

«Я отдал «Бенфике» восемь или девять лет. И вот теперь - «Спартак». Это самый большой шаг в моей карьере», - передает слова футболиста пресс-служба московского клуба.

Напомним, что во вторник, 10 сентября, пресс-служба «красно-белых» объявила о трансфере 26-летнего футболиста. Стороны заключили трудовое соглашение на два года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» провел семь поединков и набрал 14 баллов. Подопечные Деяна Станковича занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.