​Точилин: «Дзюба и «Спартак»? В жизни всё возможно»

Экс-футболист московского «Динамо» Александр Точилин дал понять, что не удивится, если Артём Дзюба вернётся в московский «Спартак». Жизнь, по словам Точилина, научила его не удивляться ничему. Сейчас Дзюба остаётся без клуба и места в российской Премьер-лиге, пребывая в статусе свободного агента. Точилин прокомментировал свои мысли на этот счёт:

- Пока Дзюба не нашел себе клуб — значит, не видит достойного варианта для продолжения карьеры. Возвращение в «Спартак»? В этой жизни всё возможно. Вопрос, в каком качестве он туда придет, - цитирует слова экс-футболиста «РБ Спорт».

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив».