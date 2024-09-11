​Пономарёв: «Забить гол - это ещё не значит быть игроком высокого уровня»

Ветеран отечественного футбола и московского ЦСКА, Владимир Пономарёв, не спешит петь дифирамбы игроку армейского клуба Тамерлану Мусаеву после того, как тот забил гол в матче за сборную России. По мнению Пономарёва, сейчас преждевременно говорить о том, вырастет ли Мусаев в по-настоящему классного игрока.

- Забить гол — это еще не значит, что футболист высокого уровня и хорошо проявляет себя на поле. Об этом пока рано говорить, - цитирует слова Владимира Пономарёва Betonmobile.ru.

Игрок присоединился к ЦСКА в начале года, ранее он выступал в составе калининградской «Балтики».