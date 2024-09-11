​Пономарёв: «Джикия слабо играл за «Спартак»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв совершенно не удивлён злоключениям Георгия Джикии, бывший капитан «Спартака» до сих пор не может найти себе клуб. По словам Пономарёва, это связано с неважными профессиональными качествами Джикии - в бытность капитаном московского клуба он, дескать, и оборонялся неважно, и играл в целом неважно.

- Это нисколько не удивляет, Джикия неправильно играл в «Спартаке». Оборону он держал слабо. Для зрителей хорошо было видно, что он подключается в атаку, может забить гол. Но на кой черт он со своим голом там нужен? - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

В последний раз Джикия выходил на поле в матче РПЛ 19 мая.