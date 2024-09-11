​Пономарёв: «Литвинов безобразно сыграл в сборной»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв выступил против приглашения полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова в сборную России. По его мнению, Литвинов очень плохо провёл встречу против сборной Вьетнама, несмотря на то, что российская команда победила с крупным счётом, забив три мяча.

- Во Вьетнаме он себя безобразно показал, просто безобразно. Он задерживал игрока, которому проиграл борьбу — руками, ногами, чем он только его не хватал. Противно было смотреть на эту ситуацию, просто противно. Я бы его сразу выгнал из команды, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

Литвинов родился в Воронеже, за «Спартак» выступает с 2019 года.