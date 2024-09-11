​Селюк: «Глушенков - однозначно лучший трансфер лета в РПЛ»

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк не сомневается в том, что главное приобретение минувшего лета сделал питерский «Зенит». Речь идёт о трансфере Максима Глушенкова, который провёл прошлый сезон в московском «Локомотиве», а в июле перебрался в «Зенит» в обмен на более чем одиннадцать миллионов евро.

- Наверное, главный летний трансфер в РПЛ – переход Максима Глушенкова в «Зенит». Он сейчас является одним из ведущих российских футболистов. Глушенкову очень комфортно играть рядом с игроками «Зенита», - цитирует слова Селюка «Спорт День за Днём».

Сейчас Глушенков залечивает травму, полученную в матче пятого тура РПЛ.