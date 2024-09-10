Пономарёв предсказывает неудачу Соболеву в «Зените»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв предсказывает неудачное развитие карьеры в питерском «Зените» для новобранца команды Александра Соболева. По мнению Пономарёва, Соболев вряд ли будет полезен команде - скорее, наоборот.

- Я не считаю Соболева укреплением команды. Все будет наоборот — его не примут болельщики, это понятно. И он загнется там совсем. И потом больше не попадет даже никуда играть в Премьер-лиге, вот такая ситуация у него, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

Ранее Александр Соболев выступал в московском «Спартаке», в который перебрался в 2020 году.