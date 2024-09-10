Кечинов: Дзюбе уже тяжело играть в серьёзном клубе

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению эксперта, Дзюбе уже тяжело попасть в клуб с большими задачами, а средние команды просто не могут удовлетворить финансовые запросы игрока.

— Но Дзюба сейчас проявляет себя в качестве бизнесмена, шоумена и ведущего в определенных программах. Поэтому он потихоньку будет уходить с футбольного поприща, — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Ранее 36-летний Дзюба выступал за «Локомотив», который ему пришлось покинуть в конце прошлого сезона. Напомним, руководство «железнодорожников» не стало предлагать новый контракт игроку.