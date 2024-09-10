​Селюк прочит «Золотой мяч» темнокожему игроку

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал события, связанные с номинацией на «Золотой мяч». Он считает, что награду пора вручить темнокожему игроку, чего, по словам Селюка, не было очень давно.

Последним темнокожим игроком, получившим «Золотой мяч», остается либерийский экс-форвард «ПСЖ» и «Милана» Джордж Веа, это случилось в 1995-м. Через десять лет награда досталась Роналдиньо - также не совсем белому игроку.

- Сколько играет темнокожих футболистов в мире? Мы не видим ни одного темнокожего тренера кроме Вейра. Было бы интересно, если бы первым кто после Месси или Роналду завоюет «Золотой мяч», был темнокожий футболист. Это было бы хорошо, - цитирует слова Селюка Vprognoze.ru.