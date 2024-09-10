«Дзюба закончил с большим футболом» — Гладилин

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о будущем форварда Артёма Дзюбы.

— Дзюба же уже занимается рекламой и шоубизнесом, у него не будет проблем. Можно сказать, что Артём закончил с большим футболом, — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Последним клубом 36-летнего Дзюбы был московский «Локомотив». За «железнодорожников» нападающий выступал с февраля 2023 года, но после окончания прошлого сезона клуб не стал предлагать игроку новый контракт.

По сей день Дзюба находится в поиске новой команды, но времени у него осталось очень мало. 12 сентября в России официально закрывается трансферное окно.