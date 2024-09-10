Ещенко: «Спартак» заплатил не такие уж и большие деньги за Мангаша»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал усиление обороны «красно-белых». Во вторник столичный клуб пополнил 26-летний защитник Рикарду Мангаш, перешедший из «Витории Гимарайнш».

«Не такие уж и больше деньги 2,5 миллиона евро. Он был в юношеской сборной Португалии, знаком с Томашем Амаралом. Подписывать легионера под Рябчука не странно ли? Конкуренцию и ротацию никто не отменял», - делится Ещенко для Metaratings.

Напомним, что основное амплуа нового спартаковца – левый защитник. Transfermarkt оценивает новобранца московского клуба в 4 млн евро.

«Спартак» объявил о трансфере Мангаша