​Пивоваров: «Тюкавин - уникальный футболист»

Лидер атак московского «Динамо», Константин Тюкавин, не лучшим образом начал новый сезон. Однако генеральный директор клуба, Павел Пивоваров, не сомневается в том, что Тюкавин ещё скажет своё веское слово в этом сезоне. Он признался, что считает того уникальным футболистом.

- В плане режима и самоотдачи Тюкавин — уникальный футболист, он ведь из спортивной семьи. Я во время матчей наблюдаю за ним, и у меня нет сомнений, что психологически ничего не может повлиять на него, - цитирует слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Сейчас московское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.