Гладилин: «Джикия будет играть на хорошем уровне ещё лет пять»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о будущем экс-капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

«Джикия в качестве защитника будет играть на хорошем уровне еще лет пять. Но не понимаю, почему он и его агент не нашли клуб», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

По мнению специалиста, Джикия является очень хорошим защитником в самом расцвете сил.

Напомним, Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 года. После окончания прошлого сезона 30-летний футболист покинул клуб свободным агентом.

Стоит сказать, что 12 сентября в России официально закрывается трансферное окно.