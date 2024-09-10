Тукманов: «Игроки хотят играть в европейских турнирах, всё объяснимо»

Бывший вице-президент Российского футбольного союза, Александр Тукманов, не обеспокоен участившейся тенденции отъезда российских игроков из клубов РПЛ в европейские чемпионаты. Он считает естественным желание того или иного игрока в определённый момент его карьеры опробовать свои силы в более конкурентоспособной футбольной среде.

- Уезжают уже сложившиеся футболисты, которые хотят попробовать свои силы в других чемпионатах. Эти игроки хотят играть в европейских турнирах, поэтому это всё объяснимо, - считает Александр Тукманов, слова которого цитирует Vprognoze.ru.