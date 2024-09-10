Известный швейцарский журналист Ротмунд Ману специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об Антоне Миранчуке и его новой команде – «Сьоне».

«Сьон» – особенный клуб в Швейцарии, это очень традиционная и классическая команда, она 13 раз выигрывала кубок страны. Но вот президент и его сын специфические. Они вкладывают много денег, но в то же время создают хаос в клубе. Для нас, для СМИ, это здорово, в клубе всегда что-то происходит. Два года назад приезжал Балотелли, тогда же президент ударил журналиста на стадионе. При этом, в последнее время они успокоились и стали потише. Вероятно, это приносит результат, «Сьон» вернулся в высшую лигу», - сказал Ману нашему корреспонденту.

Напомним, Миранчук официально перешёл в «Сьон» в минувший понедельник.

«Я думаю, Миранчук это очень интересный игрок для всей лиги. Смело могу сказать, что такие мастера редко приезжают в чемпионат Швейцарии, особенно в таком возрасте. И, конечно, Миранчук будет получать достойную зарплату. «Сьон» умеет платить по швейцарским стандартам», - добавил журналист.