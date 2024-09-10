Кечинов: «Пока не пойму, зачем «Спартаку» нужен Мангаш»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о трансфере защитника Рикарду Мангаша в стан «красно-белых».

По мнению эксперта, покупка Мангаша — это инициатива главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Но только пока не пойму, зачем он нужен. На данный момент основной левый защитник — Рябчук, а в прошлом сезоне играл Хлусевич», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Специалист предположил, что Мангаш может быть универсальным футболистом, который играет не только на левом фланге обороны.

Дебют Мангаша в «Спартаке» может произойти 15 сентября. В этот день «красно-белые» сыграют с махачкалинским «Динамо».