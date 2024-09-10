​Наумов: «Перспективы у «Локомотива» есть»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает очень перспективной команду, которую выстраивает нынешний наставник клуба Михаил Галактионов. Он руководит командой уже второй год, возглавив её в начале 2023 года. Наумов оценил перспективы «Локомотива», который сейчас идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата:

- Состав неплохой, команду нужно ещё слепить, она молодая. Очень много ещё огрехов в игре «Локомотива», но перспективы есть. В этом году вряд ли можно на что-то серьёзное рассчитывать, а вот в следующем можно говорить о каких-то призовых местах, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.

В следующем туре чемпионата московский клуб сыграет с «Оренбургом».