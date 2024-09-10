Канчельскис: «У Мангаша хорошая статистика в Португалии»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о трансфере защитника Рикарду Мангаша в «Спартак».

«У него хорошая статистика в Португалии, за ним следил спортивный директор, дай бог, чтобы Мангаш заиграл в «Спартаке» и помог клубу занять хотя бы третье место», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Сегодня, 10 сентября, пресс-служба «Спартака» объявила о покупке 26-летнего Мангаша у «Витории Гимарайнш». Защитник подписал трудовой договор с «красно-белыми» на два года.

15 сентября «Спартак» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо». Начало матча 8-го тура РПЛ запланировано на 19:00.