Данни – о Мангаше: «Спартак» подписал хорошего игрока»

Бывший португальский полузащитник московского «Динамо» и питерского «Зенита» Мигель Данни высказался о новичке московского «Спартака». Из «Витории Гимарайнш» стан «красно-белых» пополнил защитнику Рикарду Мангаш.

«Чемпионат Португалии я знаю, как и Рикарду Мангаша. Хороший игрок и в хорошей форме, в «Витории Гимарайнш» он был важным игроком. «Спартак» подписал хорошего игрока», - делится Данни для «Чемпионата».

Мангашу 26 лет, во взрослой карьере у него набралось в активе почти 150 выходов на поле на профессиональном уровне. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.

«Спартак» объявил о трансфере Мангаша