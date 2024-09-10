Мостовой высказался о Дзюбе и Джикии

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем форварда Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии.

Напомним, минувшим летом 36-летний Дзюба покинул «Локомотив», а 30-летний Джикия ушел из «Спартака».

Мостовой заявил, что видел много трансферов на флажке, поэтому нельзя исключать это в случае с Дзюбой и Джикией.

«Если не произойдет, можно подождать полгода. Это не будет равноценно завершению карьеры. Сейчас можно поддерживать форму в командах Второй лиги или где-то по дружбе», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Стоит сказать, что трансферное окно в России официально закрывает 12 сентября.