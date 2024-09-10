Ромащенко назвал страну, в которой мог продолжить карьеру тренера

Футбольный тренер Мирослав Ромащенко высказался о стране, в которой мог продолжить свою тренерскую карьеру.

«Были варианты, но не срослось. Один работодатель был уверен, что я владею английским, но с этим, увы, не так всё шикарно. Это был вариант с Ближнего Востока из Саудовской Аравии», - говорит Ромащенко с «Чемпионатом», добавляя, что всё идёт своим чередом.

Ранее более десятилетия Ромащенко был ассистентом Станислава Черчесова в нескольких командах, в том числе в сборной России.

Напомним, что Ромащенко в начале прошлого сезона возглавил «Ахмат». Грозненский клуб он покинул весной 2024 года, уступив место Магомеду Адиеву на посту главного тренера.