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Смородская назвала проблему, с которой Миранчук может столкнуться в Швейцарии

10 Сентября 2024 • 19:54 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об Антоне Миранчуке. Полузащитник перебрался в швейцарский «Сьон» в первую декаду сентября свободным агентом. По мнению Смородской, в новой стране Миранчука может ждать языковая проблема.

«Миранчук сможет хорошо себя проявить в новом клубе. Правда ему будет очень сложно, смотря что у него с языками. В Швейцарии футбол подъём переживает, национальная сборная хорошо выступила», - делится Смородская с Betonmobile.

Минувшим летом у Миранчука завершился контракт с его родным клубом, московским «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Ольга Смородская Антон Миранчук ещё теги
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