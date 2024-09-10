Смородская назвала проблему, с которой Миранчук может столкнуться в Швейцарии

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об Антоне Миранчуке. Полузащитник перебрался в швейцарский «Сьон» в первую декаду сентября свободным агентом. По мнению Смородской, в новой стране Миранчука может ждать языковая проблема.

«Миранчук сможет хорошо себя проявить в новом клубе. Правда ему будет очень сложно, смотря что у него с языками. В Швейцарии футбол подъём переживает, национальная сборная хорошо выступила», - делится Смородская с Betonmobile.

Минувшим летом у Миранчука завершился контракт с его родным клубом, московским «Локомотивом».