Гранат: «Продление контракта с Фоминым — правильное решение «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о продлении контракта Даниила Фомина с московским клубом.
«Продление контракта с Фоминым — абсолютно правильное решение «Динамо». Надо сохранять свой костяк, тем более это игрок сборной России и один из старожилов «Динамо», — приводит слова Граната «Матч ТВ».
Что касается Европы, то у Фомина есть все шансы отправиться в хороший клуб, если он продолжит себя проявлять, отметил Гранат.
10 сентября «Динамо» объявило о продлении трудового договора с 27-летним хавбеком до лета 2029 года.
15 сентября подопечные Марцела Лички примут на своем поле «Ахмат».
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