Гранат: «Продление контракта с Фоминым — правильное решение «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о продлении контракта Даниила Фомина с московским клубом.

«Продление контракта с Фоминым — абсолютно правильное решение «Динамо». Надо сохранять свой костяк, тем более это игрок сборной России и один из старожилов «Динамо», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

Что касается Европы, то у Фомина есть все шансы отправиться в хороший клуб, если он продолжит себя проявлять, отметил Гранат.

10 сентября «Динамо» объявило о продлении трудового договора с 27-летним хавбеком до лета 2029 года.

15 сентября подопечные Марцела Лички примут на своем поле «Ахмат».