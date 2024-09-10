Пивоваров: «Не согласен, что Тюкавин стал хуже выступать»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о слабой результативности форварда Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

«Совершенно не согласен, что Костя стал хуже выступать, как вы это говорите. Тюкавин играет довольно ярко. Просто в целом в этом году у команды не самая высокая реализация», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что все играют против Тюкавина с особым настроем и ищут против него противоядие.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал в свой актив два ассиста.