Александр Кержаков – о тренерской карьере: «Мне не стыдно, люблю футбол и свою профессию»

Бывший российский бомбардир Александр Кержаков пока не достиг весомых успехов в тренерской карьере. Недавно он покинул пост главного тренера алматинского «Кайрата», в клубе из Казахстана он провёл всего лишь несколько месяцев.

Кержаков заявил, что на данный момент ему не стыдно за его тренерскую карьеру.

«Могло быть лучше, но мне не в чем упрекнуть себя за работу в каждом клубе. Мне не стыдно. Я уверен в себе, уверен в том, что я делаю. Люблю футбол и свою профессию», - говорит Кержаков для Sports.ru.

Ранее Кержаков возглавлял в России «Томь» и «Нижний Новгород», за границей работал в кипрской «Кармиотиссе», «Спартаке» из Суботицы и, соответственно, в «Кайрате». Также руководил юношеской сборной России.