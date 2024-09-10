Александр Кержаков – о Хесусе Навасе: «Вечно молодой, выглядит он прекрасно»

Александр Кержаков не так давно стажировался в двух европейских клубах - миланском «Интере» и «Севилье». В «Севилье» ему удалось пересечься с легендой клуба Хесусом Навасом.

«Мы хорошо поболтали. Конечно, я не мог представить, что он доиграет до такого возраста, но выглядит он прекрасно. Вечно молодой», - вспоминает Кержаков для Sports.ru.

Напомним, что Навасу сейчас 38 лет, в ноябре испанец отметит своё 39-летие. Ветеран испанского футбола был в составе «красной фурии» на минувшем Евро-2024 в Германии, где испанцы стали чемпионами.

В «Севилье» Кержаков играл в 2007-2008 годах после первого ухода из «Зенита».