Чанов выступил за трансфер Гуарирапы в ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном трансфере форварда «Сочи» Сауля Гуарирапы в столичный клуб.

Специалист признался, что не следил за игрой Гуарирапы, но отметил, что ЦСКА действительно необходимо усиление атаки.

«С одним нападающим играть — это не дело. Главное, чтобы селекционный отдел в Гуарирапе не ошибся», — цитирует Чанова Legalbet.

Тренер добавил, что Гуарирапа уже играл в РПЛ, поэтому ЦСКА не придется ждать его адаптации.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в девяти матчах Мелбет-Первой лиги, отметился одним голом и тремя результативными передачами.