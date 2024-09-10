Ефремов поделился воспоминаниями о Думбия

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов поделился воспоминаниями об экс-форварде «армейцев» Сейду Думбия. По словам Ефремова, ивуариец мог абсолютно не тренироваться. Воспоминаниями он поделился в разговоре со Sport24.

«Думбик — космический футболист. Он пять дней в неделю лежал на кушетке: делал всякие массажи, реабилитацию, но не тренировался. Потом выходил на игру, клал дубль и обратно на кушетку. Благодаря сумасшедшим данным ему вообще не нужно было тренироваться», - рассказал Ефремов.

В настоящее время бывший футболист ЦСКА играет в Медиалиге за «Амкал». Прежде Ефремов играл за «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург» и другие команды. Последним профессиональным клубом в его карьере на данный момент является ивановский «Текстильщик», за который полузащитник выступал в прошлом сезоне.