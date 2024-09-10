Александр Кержаков раскрыл зарплаты игроков в чемпионате Сербии

Российский тренер Александр Кержаков отрезок своей карьеры проработал в Сербии. В балканской стране он возглавлял «Спартак» из приграничного города Суботица. Кержаков рассказал, что один из игроков стартового состава его команды получал всего 700 евро в месяц.

«В Суботице был футболист стартового состава с такой зарплатой. Также в старте выходил футболист, только переподписавший контракт, – ему стали платить 1200 евро в месяц», - вспоминает Кержаков для Sports.ru.

Как добавил Александр, клуб, в котором он работал, обладал скромными финансовыми возможностями и брал одних свободных агентов.

«Понимал, что на дорогостоящие трансферы мы не рассчитываем», - говорит Кержаков.

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