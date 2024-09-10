Португальский крайний защитник Рикарду Мангаш перебрался из «Витории Гимарайнш» в московский «Спартак». Об этом «красно-белые» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

26-летний Мангаш подписал трудовой договор со «Спартаком» на два сезона.

«Мангаша отличают хорошие физические данные, универсальность и выносливость. Добро пожаловать в «красно-белую» семью!» — говорится в заявлении клуба.

Защитник выступал за «Виторию Гимарайнш» с лета 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал десять результативных передач.

По данным СМИ, покупка Мангаша обошлась «Спартаку» в два с половиной миллиона евро.