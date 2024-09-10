Орещук: «Переход Миранчука в «Сьон» — это форс-мажор»

Футбольный функционер и агент Роман Орещук высказался о свежем переходе Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». По его мнению, этот переход 28-летний полузащитник оформил вынужденно.

«Он был уверен, что останется в РПЛ на хороших условиях или отправится в иностранное первенство на более выгодные. Но в итоге перед самым закрытием окна ему пришлось согласиться на предложение «Сьона», чтобы не оставаться без работы до января. Это форс-мажор», - говорит Орещук для RT.

Напомним, что в «Сьоне» Миранчук будет выступать с «десяткой» на спине. В рамках чемпионата Швейцарии россиянин может дебютировать уже через две недели. В новом клубе полузащитник оказался в статусе свободного агента.