Сафонов вернулся в расположение «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов вернулся в расположение французского столичного клуба. Об этом заявил тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов.

«Матвей вылетал с нами почти в одно время. У него был прямой рейс, быстро добрался. Все нормально», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россияне сыграли на сентябрьском сборе в Ханое со сборной Вьетнама 5 сентября, разгромив соперника (3:0). Матч со сборной Таиланда, запланированный на 7 сентября, был отменён из-за погодных условий.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» прошедшим летом из «Краснодара».