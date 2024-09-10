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Сафонов вернулся в расположение «ПСЖ»

10 Сентября 2024 • 18:33 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов вернулся в расположение французского столичного клуба. Об этом заявил тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов.

«Матвей вылетал с нами почти в одно время. У него был прямой рейс, быстро добрался. Все нормально», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россияне сыграли на сентябрьском сборе в Ханое со сборной Вьетнама 5 сентября, разгромив соперника (3:0). Матч со сборной Таиланда, запланированный на 7 сентября, был отменён из-за погодных условий.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» прошедшим летом из «Краснодара».

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