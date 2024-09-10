В «Сьоне» предположили, когда Миранчук может дебютировать в чемпионате Швейцарии

Российский полузащитник Антон Миранчук провёл первую тренировку в своём новом клубе, швейцарском «Сьоне». Сообщил об этом Кристиан Константен, президент «Сьона».

«Сейчас ему нужно немного набрать форму для дебюта. Думаю, что он сможет сыграть в матче чемпионата Швейцарии через две недели», - говорит Константен для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Миранчук перебрался в «Сьон» свободным агентом. Летом он покинул московский «Локомотив».

В воскресенье, 22 сентября «Сьон» будет играть против «Лугано» в рамках швейцарской Суперлиги. 13 сентября в пятницу «Сьон» будет играть в Кубке страны против швейцарского «Ювентуса».