Известный нападающий Лука Джорджевич стал игроком команды из чемпионата Кипра. Отныне черногорец будет выступать в рядах «Кармиотиссы». Срок контракта пока не разглашается. В новый клуб форвард перешёл, будучи свободным агентом.

Предыдущим клубом Джорджевича был саудовский клуб «Абха». На Ближнем Востоке он провёл полгода. Ранее выступал в России за «Зенит», тульский «Арсенал», московский «Локомотив» и «Сочи». Является воспитанником черногорской академии «Могрена». Также играл за «Твенте» и «Сампдорию».

Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего всего лишь в 500 тыс. евро.