Шелия назвал четырёх сильнейших голкиперов России

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия назвал четырёх российских вратарей, которых он считает лучшими на данный момент.

«Латышонок в тройке точно! Нравится мне он, спокойный и очень хорош на линии. Вижу у него огромный потенциал. По опыту Акинфеев — первый, Сафонов, Лунев», - говорит Шелия с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Латышонок прошедшим летом сменил «Балтику» на питерский «Зенит» и стал основным вратарём в составе чемпиона России. Сафонов также сменил клуб – из родного «Краснодара» он перебрался во французский «ПСЖ».

Ранее Гиорги высказался о своём молодом одноклубнике Лечи Садулаеве.