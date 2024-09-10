Александр Кержаков рассказал о стажировке в «Интере» и «Севилье»

Бывший нападающий российской национальной команды, а в настоящее время Александр Кержаков поделился информацией, что ездил на стажировку в «Интер» и «Севилью». Об этом наставник сообщил в разговоре со Sports.ru.

«У меня получилось съездить в «Севилью» и «Интер», спасибо Даниэле Бальдини и Генриху Мхитаряну. Меня поразило, когда помощники Индзаги сказали, что только сейчас, в конце третьего сезона, игроки стали понимать, чего от них хотят», - подытожил тренер.

Александр Кержаков недавно попрощался с казахстанским «Кайратом». Прежде специалист работал в «Спартаке» из Суботицы, кипрской «Кармиотиссе», нижегородском «Пари НН», а также «Томи».