Червиченко: «Думаю, Миранчук перешёл в «Сьон» из-за комплексов»

Бывший гендиректор московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе Антона Миранчука свободным агентом в швейцарский клуб «Сьон».

«Мне кажется, что тут комплексы. Брат уехал — и мне надо уехать. Пофигу куда, лишь бы уехать. Семейное соперничество на уровне психологии», - делится Червиченко для «Чемпионата».

Напомним, что брат Антона Алексей Миранчук уехал из Российской премьер-лиги ещё в 2020 году. Четыре года он провёл в итальянской «Аталанте», а прошедшим летом перешёл в американский клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

Антон Миранчук прошедшим летом свободным агентом покинул столичный «Локомотив».