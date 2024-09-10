Пивоваров: «Маухуб – однозначное усиление, он из футбольной страны»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о новичке «бело-голубых» Эль-Мехди Маухубе. Нападающий из Марокко пополнил столичный клуб прошедшим летом.

«Он уже выступал за «Динамо» и показал высокий уровень, успел забить гол. Это однозначное усиление, он из футбольной страны. У него успешно проходит адаптация», - говорит Пивоваров для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что прошлым клубом Маухуба до переезда в Россию был «Раджа Касабланка». Контракт марокканского новичка с «Динамо» рассчитан на пять ближайших лет.

Ранее Маухуб заявил, что конкуренции с Константином Тюкавиным он не боится.