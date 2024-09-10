Шелия: «Садулаев – мегаталант»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о своём одноклубнике, молодом игроке атаки Лечи Садулаеве.

«Мегаталант! Думаю, до травмы он был совсем другой футболист, считался перспективным. После травмы он проникся футболом и понял, что он может потерять. Приложил усилия, вернулся и стал сильнее», - делится Шелия для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Садулаев в последние годы пережил тяжелую травму связок колена. Игрок прошёл длительную реабилитацию и вновь вернулся на футбольное поле.

«Ахмат» по итогу семи туров РПЛ идёт лишь на седьмом месте, главным тренером команды в начале сентября стал Сергей Ташуев.