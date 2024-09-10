Артур Гомес заявил, что не знает свою позицию в «Динамо»

Вингер Артур Гомес признался, что ещё не знает, на какой позиции он будет выступать в московском «Динамо».

«С тренером был разговор пока что только по поводу тренировок. Пока что позиция моя не определена. Играю пока везде: нападающий, правый и левый вингер», - говорит Гомес для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Гомес перебрался в Москву в начале сентября из бразильского «Крузейро». Сыграть игрок атаки может как на левом фланге атаки, так и в центре нападения и на правом фланге.

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