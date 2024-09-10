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Силкин не исключил, что Фомин может уехать в Европу

10 Сентября 2024 • 17:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.09 14:15

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, сможет ли полузащитник Даниил Фомин уехать в Европу после продления контракта с «бело-голубыми».

«Если он будет здорово играть и его захотят хорошие клубы, то, думаю, препятствий для перехода не будет», — приводит слова Силкина издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 10 сентября, «Динамо» объявило о подписании нового контракта с Фоминым до лета 2029 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний хавбек принял участие в четырех играх, в которых отдал один голевой пас.

После семи туров «Динамо» идет на шестой строчке в турнирной таблице,  набрав 13 очков.

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Динамо Москва Сергей Силкин Даниил Фомин ещё теги

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