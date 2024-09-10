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Маухуб: «Я не боюсь конкуренции с Тюкавиным»

10 Сентября 2024 • 17:04 Комментировать

Марокканский форвард и новичок московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб высказался о своём конкуренте по позиции Константине Тюкавине.

«Уверен, игрового времени хватит всем. В любом случае я приехал сюда забивать голы, чтобы войти в историю с «Динамо», - приводит слова Маухуба Liveresult.ru.

Напомним, что Маухуб прошедшим летом подписал с «Динамо» длительный контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Его прошлым клубом был известный марокканский коллектив «Раджа Касабланка». Ранее молодой форвард в карьере никогда не покидал родное Марокко.

Недавно главный тренер Марцел Личка рассказал, чем «Динамо» так привлёк Маухуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин Эль-Мехди Маухуб ещё теги
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