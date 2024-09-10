Пивоваров: «Трансферы завершены, мы считаем, что мы усилились»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров завершил об окончании летней трансферной кампании «бело-голубых». Как мы и сообщали ранее, завершилась она после подписания из «Крузейро» вингера Артура Гомеса.

«Мы считаем, что мы усилились. Нас покинул ряд футболистов, по позициям приобрели новичков. Подрастает молодежь, они показывают, что готовы к конкуренции», - делится Пивоваров для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил функционер, хорошо, когда игроки приезжают в команду во время летних сборов, однако не всегда это получается на практике – сделки проходят тяжело.

«Зимой подумаем над точечными усилениями», - добавил Пивоваров.