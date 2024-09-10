Артур Гомес рассказал, кто из динамовцев повлиял на его переезд в Москву

Новичок московского «Динамо», бразильский вингер Артур Гомес назвал имя соотечественника, который непосредственно повлиял на его переезд в Москву.

«Общался с Бителло на протяжении месяца, он много рассказал о России. Уверил, что здесь нечего бояться. Но если б не его рассказы, на столь кардинальный переезд не решился бы», - говорит Гомес для Sport24.

Напомним, что Бителло сам пополнил «Динамо» в прошлое летнее трансферное окно. На данный момент легионер является одним из системообразующих игроков «бело-голубых».

Ранее Гомес рассказал, какие слова на русском языке ему уже удалось выучить.