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Новичок «Динамо» Гомес рассказал, что он успел выучить по-русски

10 Сентября 2024 • 16:39 Комментировать

Новичок московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, какие слова на русском языке он уже успел выучить.

«Очень сложный русский язык, постараюсь сделать всё, что от меня зависит, чтобы научиться на нём говорить. Выучил уже «добрый день», «как дела?» и «спасибо», я уже молодец», - делится Гомес для «Чемпионата».

Напомним, что Гомес прибыл в «Динамо» из бразильского клуба «Крузейро» в текущую международную паузу. Игрок выступает на позиции левого вингера.

В выходные динамовцы сыграют в рамках восьмого тура РПЛ дома против грозненского «Ахмата», в этом матче Гомес может дебютировать за столичный клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Артур Гомес
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